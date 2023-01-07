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Як вибрати маршрут і не натрапити на міни: в Україні створили карту вибухонебезпечних територій

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Субота 07 січня 2023 11:50
Як вибрати маршрут і не натрапити на міни: в Україні створили карту вибухонебезпечних територій Фото: в Україні створили карту вибухонебезпечних територій (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій. З її допомогою громадяни можуть ознайомитись із безпечними маршрутами для пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту.

На карті відображаються місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них.

Зазначається, що похибка локалізації становить до 30 м.

Як вибрати маршрут і не натрапити на міни: в Україні створили карту вибухонебезпечних територій

Фото: мапа вибухонебезпечних територій України (mine.dsns.gov.ua)

Детально карту можна розглянути за посиланням.

Також у ДСНС рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної картки при відвідуванні територій, на яких велися бойові дії.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що під час російської агресії в Україні від мін загинули та постраждали близько 600 українців.

Раніше ми писали, що під час розмінування у Херсонській області на ворожій міні вибухнули троє співробітників ДСНС Житомирської області.

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