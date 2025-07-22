Больше никаких испорченных абрикосов. Вот как правильно их хранить

Купив спелые абрикосы, мы часто сталкиваемся с проблемой: уже через несколько дней они теряют свою упругость, становятся мягкими и могут быстро портиться.

Как сохранить это летнее наслаждение свежим и вкусным как можно дольше, рассказывает РБК-Украина .

Как правильно выбрать абрикосы?

Все начинается еще в магазине или на рынке. Способность абрикосов к хранению в значительной степени зависит от того, насколько правильно вы их выбрали:

Выбирайте спелые, но не перезрелые

Ищите фрукты с ярким, равномерным цветом (от золотистого до оранжевого) и легким, приятным ароматом. Они должны быть мягкими на ощупь, но упругими. Избегайте абрикосов с темными пятнами, вмятинами или признаками гниения.

Избегайте твердых и зеленых

Хотя абрикосы созревают после сбора, слишком зеленые фрукты могут никогда не набрать полного вкуса и сочности. Если вы покупаете их заранее, выбирайте те, что уже начинают размягчаться.

Проверяйте кожуру

Кожура должна быть гладкой, без трещин и повреждений, ведь любое повреждение - это ворота для бактерий и быстрой порчи.

Где лучше всего хранить абрикосы?

Самый частый вопрос: нужно ли класть абрикосы в холодильник? Ответ зависит от их зрелости и ваших планов:

Для недозрелых абрикосов (созревание):

Если вы купили немного недозрелые абрикосы, оставьте их при комнатной температуре (желательно в сухом, прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей).

Разложите их в один слой в бумажном пакете или на тарелке, чтобы обеспечить доступ воздуха. Бумажный пакет поможет ускорить созревание, улавливая газ этилен, который выделяют фрукты.

Регулярно проверяйте их, пока они не достигнут желаемой спелости.

Для спелых абрикосов (хранение):

Холодильник

После того, как абрикосы созрели, переместите их в холодильник. Холод замедлит процесс созревания и порчи.

Не мойте абрикосы перед хранением

Влага способствует развитию плесени. Мойте их непосредственно перед употреблением.

Храните в контейнере с вентиляцией или бумажном пакете

Это поможет избежать чрезмерной влаги. Не используйте герметичные пластиковые пакеты, поскольку они удерживают влагу и могут ускорить гниение.

Отделяйте от других фруктов

Абрикосы, как и многие другие фрукты (яблоки, бананы, груши), выделяют этилен. Хранение рядом с ними ускорит созревание и порчу других фруктов. Лучше держать их отдельно.

Срок хранения в холодильнике

Спелые абрикосы могут храниться в холодильнике до 5-7 дней.

Что делать, если абрикосы уже слишком мягкие?

Даже если абрикосы потеряли свою упругость, это не повод их выбрасывать! Их можно прекрасно использовать: