Більше ніяких ПТУ. В Україні хочуть змінити систему професійної освіти

Чому хочуть змінити систему професійної освіти

Чинний Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" був ухвалений ще у 1998 році і, за словами депутатів, зараз вже не відповідає потребам сучасної молоді.

"За ці 27 років відбулися і продовжують відбуватися суттєві структурні зміни не лише системи освіти України, а й ринку праці, на задоволення запитів і потреб якого в сенсі підготовки якісного людського капіталу працює система професійної освіти", - йдеться у пояснювальній записці.

Що пропонує законопроект

Законопроект №13107 передбачає наступні зміни у професійній освіті:

можливість безкоштовного здобуття іншої професії : громадяни зможуть отримати нову професію не раніше ніж через 3 роки після попередньої кваліфікації за умови наявності страхового стажу не менше 2 років;

: громадяни зможуть отримати нову професію не раніше ніж через 3 роки після попередньої кваліфікації за умови наявності страхового стажу не менше 2 років; доступ до навчання без базової середньої освіти : особи, які не здобули базової середньої освіти, матимуть право на професійну освіту;

: особи, які не здобули базової середньої освіти, матимуть право на професійну освіту; нова система фінансування : запровадити нову субвенцію від держави місцевим бюджетам для оплати праці педагогів, а утримання матеріально-технічної бази комунальних закладів професійної освіти має фінансуватися з місцевих бюджетів;

: запровадити нову субвенцію від держави місцевим бюджетам для оплати праці педагогів, а утримання матеріально-технічної бази комунальних закладів професійної освіти має фінансуватися з місцевих бюджетів; розширення автономії закладів професійної освіти : заклади зможуть самостійно визначати правила прийому абітурієнтів, розробляти освітні програми та розпоряджатися заробленими коштами;

: заклади зможуть самостійно визначати правила прийому абітурієнтів, розробляти освітні програми та розпоряджатися заробленими коштами; впровадження освітнього аудиту : запровадити перевірки якості навчання для підвищення стандартів освіти;

: запровадити перевірки якості навчання для підвищення стандартів освіти; зміни в робочому часі : роботу педагогів скоротять до 36 годин на тиждень замість 40;

: роботу педагогів скоротять до 36 годин на тиждень замість 40; посилення співпраці з роботодавцями : передбачено розширення механізмів державно-приватного партнерства для покращення якості освіти;

: передбачено розширення механізмів державно-приватного партнерства для покращення якості освіти; оновлення термінології: хочуть замінити терміни "професійна освіта" замість "професійно-технічна освіта", "студент" замість "учень", а також об'єднати 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі ПТУ, в "професійний коледж".

Деталі законопроекту

Над розробкою законопроекту з 2021 року працювала група, створена Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з народних депутатів України. Також до його створення долучились експерти з МОН, Державної служби якості освіти України, закладів професійної освіти, наукових установ тощо.

Серед авторів проекту закону Сергій Бабак, Галина Третьякова, Ярослав Железняк, Михайло Радуцький та інші.

Проект зареєстрували 14 березня, зараз він на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Якщо його ухвалять, то реалізація нового закону потребуватиме додаткових коштів з держбюджету.