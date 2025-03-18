Більше ніяких ПТУ. В Україні хочуть змінити систему професійної освіти

В Україні пропонують оновити систему професійної освіти, щоб вона стала більш ефективною та відповідала сучасним вимогам. Відповідний законопроект №13107 зареєстрували у середині березня у Верховній Раді.
РБК-Україна із посиланням на текст законопроекту розповідає, які зміни можуть чекати систему профільної освіти.
Чинний Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" був ухвалений ще у 1998 році і, за словами депутатів, зараз вже не відповідає потребам сучасної молоді.
"За ці 27 років відбулися і продовжують відбуватися суттєві структурні зміни не лише системи освіти України, а й ринку праці, на задоволення запитів і потреб якого в сенсі підготовки якісного людського капіталу працює система професійної освіти", - йдеться у пояснювальній записці.
Законопроект №13107 передбачає наступні зміни у професійній освіті:
Над розробкою законопроекту з 2021 року працювала група, створена Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з народних депутатів України. Також до його створення долучились експерти з МОН, Державної служби якості освіти України, закладів професійної освіти, наукових установ тощо.
Серед авторів проекту закону Сергій Бабак, Галина Третьякова, Ярослав Железняк, Михайло Радуцький та інші.
Проект зареєстрували 14 березня, зараз він на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Якщо його ухвалять, то реалізація нового закону потребуватиме додаткових коштів з держбюджету.
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