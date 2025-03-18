Больше никаких ПТУ. В Украине хотят изменить систему профессионального образования

Почему хотят изменить систему профессионального образования

Действующий Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году и, по словам депутатов, сейчас уже не отвечает потребностям современной молодежи.

"За эти 27 лет произошли и продолжают происходить существенные структурные изменения не только системы образования Украины, но и рынка труда, на удовлетворение запросов и потребностей которого в смысле подготовки качественного человеческого капитала работает система профессионального образования", - говорится в пояснительной записке.

Что предлагает законопроект

Законопроект №13107 предусматривает следующие изменения в профессиональном образовании:

возможность бесплатного получения другой профессии : граждане смогут получить новую профессию не ранее чем через 3 года после предыдущей квалификации при условии наличия страхового стажа от 2 лет;

: граждане смогут получить новую профессию не ранее чем через 3 года после предыдущей квалификации при условии наличия страхового стажа от 2 лет; доступ к обучению без базового среднего образования : лица, которые не получили базового среднего образования, будут иметь право на профессиональное образование;

: лица, которые не получили базового среднего образования, будут иметь право на профессиональное образование; новая система финансирования : ввести новую субвенцию от государства местным бюджетам для оплаты труда педагогов, а содержание материально-технической базы коммунальных учреждений профессионального образования должно финансироваться из местных бюджетов;

: ввести новую субвенцию от государства местным бюджетам для оплаты труда педагогов, а содержание материально-технической базы коммунальных учреждений профессионального образования должно финансироваться из местных бюджетов; расширение автономии учреждений профессионального образования : учреждения смогут самостоятельно определять правила приема абитуриентов, разрабатывать образовательные программы и распоряжаться заработанными средствами;

: учреждения смогут самостоятельно определять правила приема абитуриентов, разрабатывать образовательные программы и распоряжаться заработанными средствами; внедрение образовательного аудита : ввести проверки качества обучения для повышения стандартов образования;

: ввести проверки качества обучения для повышения стандартов образования; изменения в рабочем времени : работу педагогов сократят до 36 часов в неделю вместо 40;

: работу педагогов сократят до 36 часов в неделю вместо 40; усиление сотрудничества с работодателями : предусмотрено расширение механизмов государственно-частного партнерства для улучшения качества образования;

: предусмотрено расширение механизмов государственно-частного партнерства для улучшения качества образования; обновление терминологии: хотят заменить термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик", а также объединить 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".

Детали законопроекта

Над разработкой законопроекта с 2021 года работала группа, созданная Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций из народных депутатов Украины. Также к его созданию присоединились эксперты из МОН, Государственной службы качества образования Украины, учреждений профессионального образования, научных учреждений и тому подобное.

Среди авторов проекта закона Сергей Бабак, Галина Третьякова, Ярослав Железняк, Михаил Радуцкий и другие.

Проект зарегистрировали 14 марта, сейчас он на рассмотрении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Если его примут, то реализация нового закона потребует дополнительных средств из госбюджета.