Рада ухвалила законопроект про медіа. Що зміниться для ЗМІ і чи каратимуть за коментарі

Верховна Рада 14 січня 2025 року ухвалила у другому читанні законопроект №11321, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації. За нього проголосували 286 нардепів.

РБК-Україна розповідає усе, що треба знати про зміни, які пропонує законопроект 11321.

Чи каратимуть ЗМІ за коментарі читачів

Напередодні ухвалення закону у мережі поширювали неправдиву інформацію, що проект № 11321 начебто обмежить свободу слова та введе покарання для ЗМІ, якщо вони не видаляють негативні коментарі читачів про чиновників під публікаціями. Але такі заяви спростував голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів. Ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав", - заявив Юрчишин.

Він також пояснив, що до ухвалення законопроекту на ЗМІ можна було подати до суду або звернутися зі скаргою до Нацради за поширення неправдивої інформації, якщо читач під матеріалом написав коментар відповідного змісту. У цьому випадку медіа витрачало багато часу і грошей на суди, а також ризикувало своєю репутацією. На видалення коментаря їм надавали 3 робочих дні після отримання скарги або припису від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Після ухвалення законопроекту у випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу, який порушує "Закон про медіа" медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж 3 днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді", - пояснив Юрчишин.

Зазначимо, ще з 2009 року ЗМІ зобов'язані швидко видаляти коментарі читачів, що ображають людей або зводять наклеп, інакше їм загрожує судовий позов чи повістка на допит до слідчого. При вчасній модерації коментарів медіа знімають з себе відповідальність за їхній зміст.

"Законопроєкт №11321 не створює нових зобов’язань для медіа щодо видалення коментарів читачів. Він лише уточнює вже наявну норму статті із Закону "Про медіа", - наголосили в Інституті масової інформації.

Разом із тим, законопроект також передбачає звільнення від відповідальності видань за переказ коментаря чиновників, а не пряме цитування. Це захистить ЗМІ від судових позовів.

Які зміни передбачає законопроект

Законопроект №11321 зареєстрували 5 червня 2024 року. У пояснювальній записці автори вказали, що його метою є посилення гарантій здійснення діяльності медіа, журналістів в умовах дії воєнного стану, посилення прав громадян на доступ до інформації й забезпечення балансу між заходами безпеки для парламентських комітетів та демократичними принципами відкритості й прозорості публічної інформації.

Основні положення закону:

запровадження онлайн-трансляцій засідань комітетів (також відеозаписи розміщуватимуть протягом 24 годин після завершення засідання);

інформування про порядок денний за 24 години до початку засідання;

оприлюднення актів комітетів, прийнятих за результатами підготовки законопроектів до розгляду в першому читанні, не пізніше 5 робочих днів з дати завершення засідання комітету;

доступ журналістів і громадськості до засідань.

"Для журналістів, працівників медіа, акредитованих при Верховній Раді України, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться", - йдеться у тексті законопроекту.

Також там зазначається, що представники медіа та громадських організацій мають право дистанційно долучатись до відкритих засідань комітету, які проводяться у режимі відеоконференції. Комітети надаватимуть гіперпосилання для авторизованого доступу не менше ніж за одну годину до початку засідання комітету.