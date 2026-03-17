ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Більше не недосяжний": Шойгу визнав загрозу українських ударів по Уралу

13:10 17.03.2026 Вт
2 хв
Україна нарощує дальність ударів углиб РФ
aimg Валерій Ульяненко
"Більше не недосяжний": Шойгу визнав загрозу українських ударів по Уралу

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу визнав, що Урал опинився в зоні безпосередньої загрози з боку України. Ще недавно регіон вважався недосяжним для повітряних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Ura.

Фото: Урал тепер перебуває в зоні загрози ударів України (інфографіка РБК-Україна)

Шойгу заявив, що ще недавно регіон був недосяжним для українських ударів, проте зараз ситуація змінилась.

"Так, ще недавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває в зоні безпосередньої загрози", - сказав він.

Удар по заводу "Іскандерів"

Нагадаємо, 20 лютого українські воїни завдали удару по Воткінському заводу. Як стало відомо пізніше, для атаки вони використовували ракети українського виробництва "Фламінго".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ракети пролетіли 1400 кілометрів. Він додав, що всі ракети, які були запущені, долетіли до російського ракетного заводу.

OSINT-аналітики повідомляли, що ракети влучили по корпусу заводу №19 - це гальвано-штампувальний цех.Зокрема, у його покрівлі зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30×24 м.

Аналітики зазначили, що характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху перебував всередині будівлі, що, ймовірно, призвело до повного вигоряння внутрішніх площ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сергей Шойгу
Новини
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
