"Больше не недосягаемый": Шойгу признал угрозу украинских ударов по Уралу

13:10 17.03.2026 Вт
Украина наращивает дальность ударов вглубь РФ
"Больше не недосягаемый": Шойгу признал угрозу украинских ударов по Уралу Фото: Сергей Шойгу (kremlin ru)

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу признал, что Урал оказался в зоне непосредственной угрозы со стороны Украины. Еще недавно регион считался недосягаемым для воздушных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Ura.

&quot;Больше не недосягаемый&quot;: Шойгу признал угрозу украинских ударов по УралуФото: Урал теперь находится в зоне угрозы ударов Украины (инфографика РБК-Украина)

Шойгу заявил, что еще недавно регион был недосягаемым для украинских ударов, однако сейчас ситуация изменилась.

"Да, еще недавно Урал был недосягаемым для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы", - сказал он.

Удар по заводу "Искандеров"

Напомним, 20 февраля украинские воины нанесли удар по Воткинскому заводу. Как стало известно позже, для атаки они использовали ракеты украинского производства "Фламинго".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ракеты пролетели 1400 километров. Он добавил, что все ракеты, которые были запущены, долетели до российского ракетного завода.

OSINT-аналитики сообщали, что ракеты попали по корпусу завода №19 - это гальвано-штамповочный цех, в частности, в его кровле зафиксирована брешь ориентировочными размерами 30×24 м.

Аналитики отметили, что характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания, что, вероятно, привело к полному выгоранию внутренних площадей.

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
