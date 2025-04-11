Більше місць до свят. УЗ призначила додатковий рейс популярного поїзда

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" на період великодніх свят запускає додатковий поїзд до Одеси. Це допоможе пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря (або у зворотньому напрямку - до Києва).

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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