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Больше мест к праздникам. УЗ назначила дополнительный рейс популярного поезда

"Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительный рейс популярного среди украинцев скоростного поезда. Дополнительные места к пасхальным праздникам получили пассажиры, которые планируют путешествие на запад Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какой дополнительный рейс назначила УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что к пасхальным праздникам назначили дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк - Киев".

Его расписание на 17 апреля (в обоих направлениях) является следующим:

  • отправление из Киева в 07:21 - прибытие в Луцк в 13:00;
  • отправление из Луцка в 16:29 - прибытие в Киев в 22:17.

Сообщается, что промежуточные остановки этого поезда предусмотрены на таких станциях:

  • "Фастов";
  • "Бердичев";
  • "Полонное";
  • "Шепетовка";
  • "Славута";
  • "Кривин";
  • "Здолбунов";
  • "Ровно";
  • "Киверцы".

Уточняется, что маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda - с вагонами 1 и 2 класса, а также вагоном-буфетом.

"Поэтому поездка будет удобной, теплой и вкусной", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Купить билеты на дополнительный рейс можно уже сейчас (в приложении, на сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов).

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" на период пасхальных праздников запускает дополнительный поезд в Одессу. Это поможет пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю (или в обратном направлении - в Киев).

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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