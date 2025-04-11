Больше мест к праздникам. УЗ назначила дополнительный рейс популярного поезда

Какой дополнительный рейс назначила УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что к пасхальным праздникам назначили дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк - Киев".

Его расписание на 17 апреля (в обоих направлениях) является следующим:

отправление из Киева в 07:21 - прибытие в Луцк в 13:00;

отправление из Луцка в 16:29 - прибытие в Киев в 22:17.

Сообщается, что промежуточные остановки этого поезда предусмотрены на таких станциях:

"Фастов";

"Бердичев";

"Полонное";

"Шепетовка";

"Славута";

"Кривин";

"Здолбунов";

"Ровно";

"Киверцы".

Уточняется, что маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda - с вагонами 1 и 2 класса, а также вагоном-буфетом.

"Поэтому поездка будет удобной, теплой и вкусной", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Купить билеты на дополнительный рейс можно уже сейчас (в приложении, на сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов).

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)