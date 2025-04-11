Больше мест к праздникам. УЗ назначила дополнительный рейс популярного поезда

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительный рейс популярного среди украинцев скоростного поезда. Дополнительные места к пасхальным праздникам получили пассажиры, которые планируют путешествие на запад Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что к пасхальным праздникам назначили дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк - Киев".
Его расписание на 17 апреля (в обоих направлениях) является следующим:
Сообщается, что промежуточные остановки этого поезда предусмотрены на таких станциях:
Уточняется, что маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda - с вагонами 1 и 2 класса, а также вагоном-буфетом.
"Поэтому поездка будет удобной, теплой и вкусной", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".
Купить билеты на дополнительный рейс можно уже сейчас (в приложении, на сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов).
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" на период пасхальных праздников запускает дополнительный поезд в Одессу. Это поможет пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю (или в обратном направлении - в Киев).
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