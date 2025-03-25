Більше місць у потягах: "Укрзалізниця" після кібератаки додає вагони на популярні рейси

"Укрзалізниця" додає вагони деяким поїздам, які сьогодні, 25 березня, відправляються із Києва. Рішення про доповнення рухомого складу ухвалюють на підставі відстеження пасажиропотоку в умовах відновлення сервісу після масштабної кібератаки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Укрзалізниці" у Telegram.
"Продовжуємо аналізувати попит пасажирів на поїздки в умовах відновлення систем після кібератаки та оперативно включаємо додаткові вагони в низку поїздів, що відправляються з Києва сьогодні, 25 березня", - йдеться у повідомленні.
Додаткові вагони дадуть поїздам:
Також у компанії зазначили, що продаж квитків на всі рейси відкритий в касах "Укрзалізниці".
Вранці 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який виникли проблеми з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.
Компанія зазначила, що кібератака дійсно масштабна, але збій не вплинув на рух поїздів - вони курсують за графіком.
Продаж онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" у понеділок, 24 березня, був недоступний. Втім, пасажири могли купувати квитки у касах. Також 24-25 березня у касах запустили продаж квитків на міжнародні рейси. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.
Раніше ми писали про те, як повернути квиток попри збій онлайн-сервісу "Укрзалізниці".
Читайте також про те, як знайти квиток на "Укрзалізницю", якщо на потрібну дату його нема у наявності.
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