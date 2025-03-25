Больше мест в поездах: "Укрзализныця" после кибератаки добавляет вагоны на популярные рейсы

"Укрзализныця" дает дополнительные вагоны некоторым поездам, которые сегодня, 25 марта, отправляются из Киева. Решение о дополнении подвижного состава принимается на основании отслеживания пассажиропотока в условиях восстановления сервиса после масштабной кибератаки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в Telegram.
"Продолжаем анализировать спрос пассажиров на поездки в условиях восстановления систем после кибератаки и оперативно включаем дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляющихся из Киева сегодня, 25 марта", - говорится в сообщении.
Дополнительные вагоны дадут поездам:
Также в компании отметили, что продажа билетов на все рейсы открыта в кассах "Укрзализныци".
Утром 23 марта "Укрзализныця" потерпела технический сбой, из-за которого возникли проблемы с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией.
Компания отметила, что кибератака действительно масштабная, но сбой не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику.
Продажа онлайн-продажа билетов "Укрзализныци" в понедельник, 24 марта, была недоступна. Однако пассажиры могли покупать билеты в кассах. Также 24-25 марта в кассах запустили продажу билетов на международные рейсы. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить непосредственно в поезде.
Ранее мы писали о том, как вернуть билет несмотря на сбой онлайн-сервиса "Укрзализныци".
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