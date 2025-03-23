Як повернути квиток онлайн попри збій: пояснення "Укрзалізниці"

Квитки на потяг "Укрзалізниці" можна повернути онлайн, попри збій, який стався у системі 23 березня. Як це зробити, розповіли у компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Компанія надає можливість усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 23-24 березня, зробити це онлайн.

"Достатньо хоча б за годину до відправлення вашого рейсу надіслати нам на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону", - пояснили в "Укрзалізниці".

Працівники перевізника оброблять заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

В "Укрзалізниці" нагадали, що квитки на всі рейси, у тому числі й міжнародні, з відправленням 23 та 24 березня можна придбати в касах вокзалів. І додали, що докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше справитися з наслідками технічного збою в системі продажу квитків.

"Фахівці працюють цілодобово, щоб вже завтра в першій половині дня дати приємні оновлення", - додали в компанії.

Збій в "Укрзалізниці"

Нагадаємо, 23 березня через технічний збій в IT-системі "Укрзалізниці" не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово недоступні продаж квитків через додаток і сайт, а також онлайн-сервіси для замовлення послуг і довідкові послуги.

У зв'язку з цим тимчасово продаж квитків на міжнародні рейси, які відправляються 23 та 24 березня, "Укрзалізниця" відкрила в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення онлайн-сервісів.