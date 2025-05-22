Більше місць і стипендія до 20 тисяч гривень: військові виші змінюють умови навчання

Міністерство оборони України оголосило про старт цьогорічної вступної кампанії до закладів військової освіти. На тлі повномасштабної війни потреба в підготовлених офіцерах та сержантах лише зростає - державне замовлення на 2025 рік збільшено на 20% у порівнянні з минулим роком і вже вдвічі більше, ніж до початку вторгнення.

Директор Департаменту військової освіти та науки Міноборони Володимир Мірненко зазначає, що навчання адаптують під реалії війни, впроваджують стандарти НАТО і міжнародний досвід. Система військової освіти проходить глибоку трансформацію.

Нова спеціальність

Уперше в історії української військової освіти започатковано підготовку фахівців із фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців. Цю програму впроваджено на базі Національного університету оборони України.

Соціальні гарантії для курсантів

Студенти військових вишів, як і військовослужбовці, перебувають на повному державному забезпеченні, яке включає:

безкоштовне проживання в гуртожитку;

харчування;

медичне обслуговування;

формений одяг.

Окрім того, з березня 2025 року уряд збільшив грошове забезпечення курсантів:

першокурсники отримують близько 8000 гривень щомісяця;

випускники з відмінними показниками - понад 20 000 гривень щомісяця.

Хто може вступити

На навчання можуть подаватися як цивільні, так і військовослужбовці. Жінки зараховуються без обмежень на всі спеціальності - у 2024 році частка жінок серед вступників склала понад 19%.

Основні вимоги:

вік від 17 до 30 років;

наявність повної загальної середньої, професійної або вищої освіти.

Подання документів:

через ТЦК та СП - до 1 червня;

безпосередньо до навчального закладу - до 1 липня.

Також абітурієнти можуть обрати формат вступу: подати результати НМТ 2022-2025 років або скласти внутрішні іспити у виші. Обов’язкова умова - проходження ВЛК (військово-лікарської комісії).

Де можна навчатися

Офіцерські спеціальності (бакалавр):

Національний університет оборони України;

Академія сухопутних військ (Львів);

Університет Повітряних Сил (Харків);

Військова академія (Одеса);

військові інститути при КНУ імені Тараса Шевченка, НТУ "ХПІ", НАУ, Одеському національному університеті, Одеській морській академії, Івано-Франківському університеті нафти і газу, Українському держуніверситеті науки і технологій тощо.

Сержантський і старшинський склад (фаховий молодший бакалавр):

військові коледжі сержантського складу в Харкові, Львові, Одесі та Києві.

Детальна інформація щодо вступу доступна в офіційному "Довіднику вступникам" на сайті Міністерства оборони України.