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Більше місць і стипендія до 20 тисяч гривень: військові виші змінюють умови навчання

Фото: Військова освіта в Україні (KIRILL CHUBOTIN, Укрінформ/GettyImages)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році військова освіта в Україні зазнає змін. У вишах стане більше місць, нові напрямки та збільшать розмір стипендій для курсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони України оголосило про старт цьогорічної вступної кампанії до закладів військової освіти. На тлі повномасштабної війни потреба в підготовлених офіцерах та сержантах лише зростає - державне замовлення на 2025 рік збільшено на 20% у порівнянні з минулим роком і вже вдвічі більше, ніж до початку вторгнення.

Директор Департаменту військової освіти та науки Міноборони Володимир Мірненко зазначає, що навчання адаптують під реалії війни, впроваджують стандарти НАТО і міжнародний досвід. Система військової освіти проходить глибоку трансформацію.

Нова спеціальність

Уперше в історії української військової освіти започатковано підготовку фахівців із фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців. Цю програму впроваджено на базі Національного університету оборони України.

Соціальні гарантії для курсантів

Студенти військових вишів, як і військовослужбовці, перебувають на повному державному забезпеченні, яке включає:

  • безкоштовне проживання в гуртожитку;
  • харчування;
  • медичне обслуговування;
  • формений одяг.

Окрім того, з березня 2025 року уряд збільшив грошове забезпечення курсантів:

  • першокурсники отримують близько 8000 гривень щомісяця;
  • випускники з відмінними показниками - понад 20 000 гривень щомісяця.

Хто може вступити

На навчання можуть подаватися як цивільні, так і військовослужбовці. Жінки зараховуються без обмежень на всі спеціальності - у 2024 році частка жінок серед вступників склала понад 19%.

Основні вимоги:

  • вік від 17 до 30 років;
  • наявність повної загальної середньої, професійної або вищої освіти.

Подання документів:

  • через ТЦК та СП - до 1 червня;
  • безпосередньо до навчального закладу - до 1 липня.

Також абітурієнти можуть обрати формат вступу: подати результати НМТ 2022-2025 років або скласти внутрішні іспити у виші. Обов’язкова умова - проходження ВЛК (військово-лікарської комісії).

Де можна навчатися

Офіцерські спеціальності (бакалавр):

  • Національний університет оборони України;
  • Академія сухопутних військ (Львів);
  • Університет Повітряних Сил (Харків);
  • Військова академія (Одеса);
  • військові інститути при КНУ імені Тараса Шевченка, НТУ "ХПІ", НАУ, Одеському національному університеті, Одеській морській академії, Івано-Франківському університеті нафти і газу, Українському держуніверситеті науки і технологій тощо.

Сержантський і старшинський склад (фаховий молодший бакалавр):

  • військові коледжі сержантського складу в Харкові, Львові, Одесі та Києві.

Детальна інформація щодо вступу доступна в офіційному "Довіднику вступникам" на сайті Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Міносвіти зобов’язало всіх юнаків від 17 років подавати військово-обліковий документ при вступі до вишів чи коледжів. Без нього зарахування неможливе. Приймаються як паперові варіанти, так і електронні з QR-кодом. Є винятки для вступників з ТОТ, зон бойових дій і з-за кордону, а також можливість подати зобов’язання, якщо документ ще оформлюється.

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