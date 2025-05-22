Більше місць і стипендія до 20 тисяч гривень: військові виші змінюють умови навчання

У 2025 році військова освіта в Україні зазнає змін. У вишах стане більше місць, нові напрямки та збільшать розмір стипендій для курсантів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Міністерство оборони України оголосило про старт цьогорічної вступної кампанії до закладів військової освіти. На тлі повномасштабної війни потреба в підготовлених офіцерах та сержантах лише зростає - державне замовлення на 2025 рік збільшено на 20% у порівнянні з минулим роком і вже вдвічі більше, ніж до початку вторгнення.
Директор Департаменту військової освіти та науки Міноборони Володимир Мірненко зазначає, що навчання адаптують під реалії війни, впроваджують стандарти НАТО і міжнародний досвід. Система військової освіти проходить глибоку трансформацію.
Уперше в історії української військової освіти започатковано підготовку фахівців із фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців. Цю програму впроваджено на базі Національного університету оборони України.
Студенти військових вишів, як і військовослужбовці, перебувають на повному державному забезпеченні, яке включає:
Окрім того, з березня 2025 року уряд збільшив грошове забезпечення курсантів:
На навчання можуть подаватися як цивільні, так і військовослужбовці. Жінки зараховуються без обмежень на всі спеціальності - у 2024 році частка жінок серед вступників склала понад 19%.
Основні вимоги:
Подання документів:
Також абітурієнти можуть обрати формат вступу: подати результати НМТ 2022-2025 років або скласти внутрішні іспити у виші. Обов’язкова умова - проходження ВЛК (військово-лікарської комісії).
Офіцерські спеціальності (бакалавр):
Сержантський і старшинський склад (фаховий молодший бакалавр):
Детальна інформація щодо вступу доступна в офіційному "Довіднику вступникам" на сайті Міністерства оборони України.
Нагадаємо, Міносвіти зобов’язало всіх юнаків від 17 років подавати військово-обліковий документ при вступі до вишів чи коледжів. Без нього зарахування неможливе. Приймаються як паперові варіанти, так і електронні з QR-кодом. Є винятки для вступників з ТОТ, зон бойових дій і з-за кордону, а також можливість подати зобов’язання, якщо документ ще оформлюється.
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