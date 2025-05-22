Больше мест и стипендия до 20 тысяч гривен: военные вузы меняют условия обучения

Министерство обороны Украины объявило о старте вступительной кампании этого года в учреждения военного образования. На фоне полномасштабной войны потребность в подготовленных офицерах и сержантах только растет - государственный заказ на 2025 год увеличен на 20% по сравнению с прошлым годом и уже вдвое больше, чем до начала вторжения.

Директор Департамента военного образования и науки Минобороны Владимир Мирненко отмечает, что обучение адаптируют под реалии войны, внедряют стандарты НАТО и международный опыт. Система военного образования проходит глубокую трансформацию.

Новая специальность

Впервые в истории украинского военного образования начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих. Эта программа внедрена на базе Национального университета обороны Украины.

Социальные гарантии для курсантов

Студенты военных вузов, как и военнослужащие, находятся на полном государственном обеспечении, которое включает:

бесплатное проживание в общежитии;

питание;

медицинское обслуживание;

форменную одежду.

Кроме того, с марта 2025 года правительство увеличило денежное обеспечение курсантов:

первокурсники получают около 8000 гривен ежемесячно;

выпускники с отличными показателями - более 20 000 гривен ежемесячно.

Кто может поступить

На обучение могут подаваться как гражданские, так и военнослужащие. Женщины зачисляются без ограничений на все специальности - в 2024 году доля женщин среди поступающих составила более 19%.

Основные требования:

возраст от 17 до 30 лет;

наличие полного общего среднего, профессионального или высшего образования.

Подача документов:

через ТЦК и СП - до 1 июня;

непосредственно в учебное заведение - до 1 июля.

Также абитуриенты могут выбрать формат поступления: подать результаты НМТ 2022-2025 годов или сдать внутренние экзамены в вузе. Обязательное условие - прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии).

Где можно учиться

Офицерские специальности (бакалавр):

Национальный университет обороны Украины;

Академия сухопутных войск (Львов);

Университет Воздушных Сил (Харьков);

Военная академия (Одесса);

военные институты при КНУ имени Тараса Шевченко, НТУ "ХПИ", НАУ, Одесском национальном университете, Одесской морской академии, Ивано-Франковском университете нефти и газа, Украинском госуниверситете науки и технологий и т.д.

Сержантский и старшинский состав (профессиональный младший бакалавр):

военные колледжи сержантского состава в Харькове, Львове, Одессе и Киеве.

Подробная информация о поступлении доступна в официальном "Справочнике поступающим" на сайте Министерства обороны Украины.