Больше мест и стипендия до 20 тысяч гривен: военные вузы меняют условия обучения

В 2025 году военное образование в Украине претерпит изменения. В вузах станет больше мест, новые направления и увеличат размер стипендий для курсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Министерство обороны Украины объявило о старте вступительной кампании этого года в учреждения военного образования. На фоне полномасштабной войны потребность в подготовленных офицерах и сержантах только растет - государственный заказ на 2025 год увеличен на 20% по сравнению с прошлым годом и уже вдвое больше, чем до начала вторжения.
Директор Департамента военного образования и науки Минобороны Владимир Мирненко отмечает, что обучение адаптируют под реалии войны, внедряют стандарты НАТО и международный опыт. Система военного образования проходит глубокую трансформацию.
Впервые в истории украинского военного образования начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих. Эта программа внедрена на базе Национального университета обороны Украины.
Студенты военных вузов, как и военнослужащие, находятся на полном государственном обеспечении, которое включает:
Кроме того, с марта 2025 года правительство увеличило денежное обеспечение курсантов:
На обучение могут подаваться как гражданские, так и военнослужащие. Женщины зачисляются без ограничений на все специальности - в 2024 году доля женщин среди поступающих составила более 19%.
Основные требования:
Подача документов:
Также абитуриенты могут выбрать формат поступления: подать результаты НМТ 2022-2025 годов или сдать внутренние экзамены в вузе. Обязательное условие - прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии).
Офицерские специальности (бакалавр):
Сержантский и старшинский состав (профессиональный младший бакалавр):
Подробная информация о поступлении доступна в официальном "Справочнике поступающим" на сайте Министерства обороны Украины.
Напомним, Минобразования обязало всех юношей от 17 лет подавать военно-учетный документ при поступлении в вузы или колледжи. Без него зачисление невозможно. Принимаются как бумажные варианты, так и электронные с QR-кодом. Есть исключения для поступающих из ВОТ, зон боевых действий и из-за рубежа, а также возможность подать обязательство, если документ еще оформляется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.