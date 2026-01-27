ua en ru
Україна отримає десятки мільйонів євро для закупівлі газу: Шмигаль розкрив деталі

Вівторок 27 січня 2026 09:59
UA EN RU
Україна отримає десятки мільйонів євро для закупівлі газу: Шмигаль розкрив деталі Фото: Україна отримає десятки мільйонів євро для закупівлі газу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна отримає через інструменти ЄБРР 85 млн євро, які будуть витрачені на закупівлю додаткового обсягу газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

"85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується", - заявив Шмигаль.

За його словами, про це йшла мова під час бесіди з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

"Поінформував ЄБРР про важку ситуацію в енергосистемі України через пошкодження, завдані російськими ударами. Наразі ремонтні бригади працюють над повернення світла і тепла. Роботи ідуть цілодобово", - додав він.

Також зазначається, що продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго" допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна майже на 20% збільшила імпорт газу для забезпечення потреб в умовах холодів і зменшення генерації електроенергії.

Наразі обсяги імпорту зросли з приблизно 26 млн кубометрів на добу до більше 30 млн кубометрів. Збільшення постачань відбулося за напрямками зі Словаччини та Польщі.

Окрім того, раніше уряд України домовився з грецькою стороною про знижку у розмірі 50% на послугу із транспортування природного газу через територію цієї країни на північ – для подальшого постачання до кордону України.

