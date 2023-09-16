UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше дронів - більше атак. Федоров анонсував нові удари по російських кораблях

Фото: Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Україна до кінця року збільшить виробництво дронів у близько 140 разів. Кількість ударів по російських кораблях збільшиться.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 "Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно", - заявив Федоров. 

Як відзначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації, у порівнянні з минулим роком, вже до кінця 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросте приблизно в 120-140 разів. 

За словами Федорова, сьогодні тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів й наводити на них БпЛА навіть у разі застосування радіоелектронної боротьби. 

"Наразі це все на стадії тестування, але деякі безпілотники, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, чи танк, чи певний транспортний засіб. Ці технології активно використовуються", - відзначив Федоров. 

Атаки на російський флот 

Останнім часом кількість атак на флот російських терористів значно побільшала. Зокрема, можна відзначити: 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло ФедоровРосійська ФедераціяЧерноморский флотВійна в Україні