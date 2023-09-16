Більше дронів - більше атак. Федоров анонсував нові удари по російських кораблях

"Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно", - заявив Федоров.

Як відзначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації, у порівнянні з минулим роком, вже до кінця 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросте приблизно в 120-140 разів.

За словами Федорова, сьогодні тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів й наводити на них БпЛА навіть у разі застосування радіоелектронної боротьби.

"Наразі це все на стадії тестування, але деякі безпілотники, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, чи танк, чи певний транспортний засіб. Ці технології активно використовуються", - відзначив Федоров.

Атаки на російський флот

Останнім часом кількість атак на флот російських терористів значно побільшала. Зокрема, можна відзначити: