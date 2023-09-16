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Больше дронов - больше атак. Федоров анонсировал новые удары по российским кораблям

Фото: Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

Украина до конца года увеличит производство дронов в около 140 раз. Количество ударов по российским кораблям увеличится.

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", - заявил Федоров. 

Как отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации, по сравнению с прошлым годом, уже к концу 2023 года производство беспилотников в Украине вырастет примерно в 120-140 раз. 

По словам Федорова, сегодня тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогут находить цели за несколько километров и наводить на них БпЛА даже в случае применения радиоэлектронной борьбы. 

"Пока это все на стадии тестирования, но некоторые беспилотники, которые мы покупаем, используют искусственный интеллект для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, это человек, или танк, или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются", - отметил Федоров. 

Атаки на российский флот 

В последнее время количество атак на флот российских террористов значительно увеличилось. В частности, можно отметить: 

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