Більше не безкоштовно. Чехія забрала у російських дипломатів квартири та земельні ділянки

"Ми скасували урядові рішення, прийняті під зброєю російських танків після окупації нашої країни, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на нашій території", - йдеться у заяві.

Міністр додав, що несанкціоновані прибутки від використання цих земель не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України.

Дворжак додав, що російську сторону у 2020 році повідомили про несанкціоноване безкоштовне використання квартир та земель, проте жодної відповіді отримано не було.

České noviny повідомляє, що справа стосується празьких квартир поруч із посольством РФ, а також будівель у Брно, Карлових Варах або місць відпочинку у Влканчицях та Єванах.

"Сьогоднішнє скасування постанови торкнеться 59 земельних ділянок. Росія має виконати відповідні податкові зобов'язання щодо зазначених об'єктів", - йдеться у матеріалі.

Крім того, замість безкоштовного використання можна буде домовитися про використання на основі договорів оренди.