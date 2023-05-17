Больше не бесплатно. Чехия забрала у российских дипломатов квартиры и земельные участки

"Мы отменили правительственные решения, принятые под оружием российских танков после оккупации нашей страны, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на нашей территории", - говорится в заявлении.

Министр добавил, что несанкционированные доходы от использования этих земель не должны использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины.

Дворжак добавил, что российскую сторону в 2020 году сообщили о несанкционированном бесплатном использовании квартир и земель, однако никакого ответа получено не было.

České noviny сообщает, что дело касается пражских квартир рядом с посольством РФ, а также зданий в Брно, Карловых Варах или мест отдыха во Влканчицах и Еванах.

"Сегодняшняя отмена постановления коснется 59 земельных участков. Россия должна выполнить соответствующие налоговые обязательства по указанным объектам", - говорится в материале.

Кроме того, вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании на основе договоров аренды.