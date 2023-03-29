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Більше не автономні. "Вагнерівці" змушені просити підтримки армії РФ для боїв за Бахмут, - Череватий

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ПВК "Вагнера" не здатні самостійно забезпечувати наступальну роботу у районі Бахмуту та вимушені просити про підтримку російську регулярну армію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російські військові вже фактично 9 місяців не полишають спроб захопити Бахмут. Проте українські захисники стабілізують фронт.

"Головною силою ворога залишається ПВК "Вагнера", але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді і понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта", - сказав речник.

Череватий зазначив, що "вагнерівці" змушені просити про підтримку авіації та артилерії регулярного війська армії РФ.

"Вони вихвалялися, що у них все автономне, але вони не можуть забезпечити себе повною мірою, щоб вести наступальну роботу", - додав він.

Нагадаємо, у Генштабу повідомили, що росіяни досягли часткового успіху у районі Бахмуту.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

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