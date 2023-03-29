Більше не автономні. "Вагнерівці" змушені просити підтримки армії РФ для боїв за Бахмут, - Череватий

Він зазначив, що російські військові вже фактично 9 місяців не полишають спроб захопити Бахмут. Проте українські захисники стабілізують фронт.

"Головною силою ворога залишається ПВК "Вагнера", але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді і понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта", - сказав речник.

Череватий зазначив, що "вагнерівці" змушені просити про підтримку авіації та артилерії регулярного війська армії РФ.

"Вони вихвалялися, що у них все автономне, але вони не можуть забезпечити себе повною мірою, щоб вести наступальну роботу", - додав він.

Нагадаємо, у Генштабу повідомили, що росіяни досягли часткового успіху у районі Бахмуту.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.