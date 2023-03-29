RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Больше не автономные. "Вагнеровцы" вынуждены просить поддержки армии РФ для боев за Бахмут, - Череватый

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

ЧВК "Вагнера" не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские военные уже фактически 9 месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют фронт.

"Главной силой врага остается ЧВК "Вагнера", но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших заключенных. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта", - сказал спикер.

Череватый отметил, что "вагнеровцы" вынуждены просить о поддержке авиации и артиллерии регулярного войска армии РФ.

"Они хвастались, что у них все автономно, но они не могут обеспечить себя в полной мере, чтобы вести наступательную работу", - добавил он.

Напомним, в Генштабе сообщили, что россияне добились частичного успеха в районе Бахмута.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников отмечал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 убитыми или ранеными солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против Украины