Не більше 9 суден в день. Після поновлення участі в зерновій угоді РФ блокує прохід кораблів

Росія затримує роботу зернової ініціативи, після відновлення своєї участі в угоді, зараз в черзі залишаються 210 кораблів. Наразі кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча в дні відмови РФ від участі інспектори ООН та Туреччини перевіряли до 46 суден за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю LIGA.net заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова.
"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність - 25-30 на добу", - поскаржився заступник міністра.
Станом на 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.
"За три місяці роботи коридору ми відправили світу 10,1 млн тонн зернових з портів Великої Одеси. Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання - нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок - було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - підсумував Васьков.
29 жовтня Росія вирішила вийти з "зернової угоди", за допомогою якої Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.
В Україні на це заявили, що не мають наміру припиняти роботу "зернового коридору", який забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи. 30 жовтня, з порту Одеської області не вийшло судно IKARIA ANGEL. Воно мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію, яка перебуває на межі голоду.
Але вже 2 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору". Росія також офіційно підтвердила, що угода відновлюється.
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