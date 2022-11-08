Не більше 9 суден в день. Після поновлення участі в зерновій угоді РФ блокує прохід кораблів

Росія затримує роботу зернової ініціативи, після відновлення своєї участі в угоді, зараз в черзі залишаються 210 кораблів. Наразі кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча в дні відмови РФ від участі інспектори ООН та Туреччини перевіряли до 46 суден за день.

"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність - 25-30 на добу", - поскаржився заступник міністра.

Станом на 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

"За три місяці роботи коридору ми відправили світу 10,1 млн тонн зернових з портів Великої Одеси. Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання - нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок - було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - підсумував Васьков.