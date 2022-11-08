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Не больше 9 суден в день. После возобновления участия в зерновой сделке РФ блокирует проход кораблей

Фото: РФ блокирует проход кораблей по "зерновому коридору" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия задерживает работу зерновой инициативы, после возобновления своего участия в сделке, сейчас в очереди остаются 210 кораблей. В настоящее время количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя в дни отказа РФ от участия инспекторы ООН и Турции проверяли до 46 судов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LIGA.net замминистра инфраструктуры Юрия Васькова.

"Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны принимают участие в инспекции. Но они запланированы сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8-9. В то же время необходимость - 25-30 в сутки", - пожаловался замминистра.

По состоянию на 7 ноября очередь на заход в украинские порты составляла 88 судов, еще 18 загруженных судов ожидали инспекцию "на выход" в турецких территориальных водах.

"За три месяца работы коридора мы отправили миру 10,1 млн тонн зерновых из портов Большой Одессы. Это значительный показатель в масштабах мира. Поэтому наша задача - наращивать этот объем. По итогам октября экспортировали 4,2 млн тонн. Если бы инспекции работали без задержек - было бы по меньшей мере 6 млн тонн в месяц - это реальный показатель, который может давать коридор”, - подытожил Васьков.

29 октября Россия решила выйти из "зерновой сделки", с помощью которой Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море.

В Украине на это заявили, что не намерены прекращать работу "зернового коридора", который обеспечивает продовольствием миллионы человек в странах Африки, Азии и Европы.

30 октября из порта Одесской области не вышло судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода.

Но уже 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Россия также официально подтвердила, что сделка возобновляется.

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