Не больше 9 суден в день. После возобновления участия в зерновой сделке РФ блокирует проход кораблей

Россия задерживает работу зерновой инициативы, после возобновления своего участия в сделке, сейчас в очереди остаются 210 кораблей. В настоящее время количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя в дни отказа РФ от участия инспекторы ООН и Турции проверяли до 46 судов в день.

"Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны принимают участие в инспекции. Но они запланированы сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8-9. В то же время необходимость - 25-30 в сутки", - пожаловался замминистра.

По состоянию на 7 ноября очередь на заход в украинские порты составляла 88 судов, еще 18 загруженных судов ожидали инспекцию "на выход" в турецких территориальных водах.

"За три месяца работы коридора мы отправили миру 10,1 млн тонн зерновых из портов Большой Одессы. Это значительный показатель в масштабах мира. Поэтому наша задача - наращивать этот объем. По итогам октября экспортировали 4,2 млн тонн. Если бы инспекции работали без задержек - было бы по меньшей мере 6 млн тонн в месяц - это реальный показатель, который может давать коридор”, - подытожил Васьков.