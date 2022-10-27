UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше 69 тисяч ліквідованих росіян й додаткові 19 БПЛА: оновлено втрати Росії

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші воїни знищили більше 69 тисяч окупантів. Також минулої доби "приземлили" близько 20 ворожих безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 27 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 69220 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків - 2631 (+3) од;
  • бойових броньованих машин - 5364 (+13) од;
  • артилерійських систем - 1690 (+4) од;
  • РСЗВ - 379 (+0) од;
  • засоби ППО - 192 (+0) од;
  • літаків - 271 (+0) од;
  • гелікоптерів - 249 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1398 (+19);
  • крилаті ракети - 351 (+1);
  • кораблі /катери - 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4078 (+2) од;
  • спеціальна техніка - 150 (+1).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 26 жовтня, ЗСУ збили у Херсонській області ворожий ударний Ка-52. Ще на початку тижня, у тому самому ж районі міста наші герої за добу "приземлили" три вертольоти.

Тим часом наші воїни знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в населеному пункті Новоіванівка Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в Україні