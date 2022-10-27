Більше 69 тисяч ліквідованих росіян й додаткові 19 БПЛА: оновлено втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші воїни знищили більше 69 тисяч окупантів. Також минулої доби "приземлили" близько 20 ворожих безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 26 жовтня, ЗСУ збили у Херсонській області ворожий ударний Ка-52. Ще на початку тижня, у тому самому ж районі міста наші герої за добу "приземлили" три вертольоти.

Тим часом наші воїни знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в населеному пункті Новоіванівка Луганської області.

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