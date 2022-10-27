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Более 69 тысяч ликвидированных россиян и дополнительные 19 БПЛА: обновлены потери России

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Четверг 27 октября 2022 09:02
Более 69 тысяч ликвидированных россиян и дополнительные 19 БПЛА: обновлены потери России Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши воины уничтожили более 69 тысяч оккупантов. Также за прошедшие сутки "приземлили" около 20 вражеских беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 27 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 69220 (+320) человек ликвидировано;
  • танков - 2631 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 5364 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 1690 (+4) ед;
  • РСЗО - 379 (+0) ед;
  • средства ПВО - 192 (+0) ед;
  • самолетов - 271 (+0) ед;
  • вертолетов - 249 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1398 (+19);
  • крылатые ракеты - 351 (+1);
  • корабли /катера - 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед;
  • специальная техника - 150 (+1).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 26 октября, ВСУ сбили в Херсонской области вражеский ударный Ка-52. Еще в начале недели, в том же районе города наши герои за сутки "приземлили" три вертолета.

Между тем наши воины уничтожили склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев" в населенном пункте Новоивановка Луганской области.

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