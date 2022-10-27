Более 69 тысяч ликвидированных россиян и дополнительные 19 БПЛА: обновлены потери России

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши воины уничтожили более 69 тысяч оккупантов. Также за прошедшие сутки "приземлили" около 20 вражеских беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 26 октября, ВСУ сбили в Херсонской области вражеский ударный Ка-52. Еще в начале недели, в том же районе города наши герои за сутки "приземлили" три вертолета.

Между тем наши воины уничтожили склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев" в населенном пункте Новоивановка Луганской области.

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