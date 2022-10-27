Более 69 тысяч ликвидированных россиян и дополнительные 19 БПЛА: обновлены потери России
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши воины уничтожили более 69 тысяч оккупантов. Также за прошедшие сутки "приземлили" около 20 вражеских беспилотников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 27 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 69220 (+320) человек ликвидировано;
- танков - 2631 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 5364 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 1690 (+4) ед;
- РСЗО - 379 (+0) ед;
- средства ПВО - 192 (+0) ед;
- самолетов - 271 (+0) ед;
- вертолетов - 249 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1398 (+19);
- крылатые ракеты - 351 (+1);
- корабли /катера - 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед;
- специальная техника - 150 (+1).
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 26 октября, ВСУ сбили в Херсонской области вражеский ударный Ка-52. Еще в начале недели, в том же районе города наши герои за сутки "приземлили" три вертолета.
Между тем наши воины уничтожили склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев" в населенном пункте Новоивановка Луганской области.
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