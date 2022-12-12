Більше 600 окупантів та 24 танки: Генштаб оновив втрати Росії

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів та чимало ворожої техніки. Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 94 760 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, британська розвідка вважає, що Росія не зможе найближчим часом досягти поставленої мети в Україні.
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