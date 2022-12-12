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Більше 600 окупантів та 24 танки: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні проти України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів та чимало ворожої техніки. Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 94 760 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 2966 (+24) од,
  • бойових броньованих машин - 5928(+8) од,
  • артилерійських систем - 1929 (+1) од,
  • РСЗВ - 397 (+0) од,
  • засобів ППО - 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4),
  • крилатих ракет - 592 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 169 (+2).

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що Росія не зможе найближчим часом досягти поставленої мети в Україні.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України