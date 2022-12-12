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РФ найближчим часом навряд чи досягне поставленої мети в Україні, - розвідка Британії

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Лондон, Понеділок 12 грудня 2022 08:40
РФ найближчим часом навряд чи досягне поставленої мети в Україні, - розвідка Британії Фото: РФ не зможе просунутися на оперативному рівні найближчими місяцями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не зможе досягти поставленої мети в Україні. Крім того, малоймовірно, що російські війська просунуться на оперативному рівні протягом найближчих кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

Британська розвідка нагадала, що 8 грудня речник глави Кремля Дмитро Пєсков переформулював основні цілі "спецоперації". Він заявив, що Росія прагне захопити східні та південні області України.

"Коментарі Пєскова припускають, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними", - йдеться у повідомленні.

При цьому пріоритетом Росії, як і раніше, залишається Донецька область, де окупанти намагаються просунутися вглиб регіону. Британська розвідка передбачається, що РФ найближчим часом навряд чи зможе досягти своєї мети.

"Однак нині стратегія Росії навряд чи досягне поставленої мети: вкрай малоймовірно, що російські збройні сили зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що РФ потрібно було раніше розпочинати війну проти України.

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