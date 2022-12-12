Более 600 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил потери России

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов и немало вражеской техники. В общей сложности с начала полномасштабной войны Россия потеряла 94 760 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника по состоянию на 11 декабря ориентировочно составили:
Напомним, британская разведка считает, что Россия не сможет в ближайшее время достичь поставленных целей в Украине.
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