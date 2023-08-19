Більше 60 обстрілів. В Херсонській області, протягом доби, десятеро постраждалих

Протягом доби росіяни здійснили 63 обстріли, зокрема:

випустили 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" й БпЛА;

випустили 15 снарядів по Херсону.

Під вогонь потрапили:

житлові квартири населених пунктів області;

магазин й територія підприємства в Херсоні;

обʼєкт критичної інфраструктури та будівлю церкви у Херсонському районі;

магазин у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - додає Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, вчора, 18 серпня, росіяни скинули з дрона вибухівку на територію регіону в місті Берислав, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Обидва цивільних отримали поранення ніг.