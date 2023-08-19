Більше 60 обстрілів. В Херсонській області, протягом доби, десятеро постраждалих

Протягом минулої доби, 18 серпня, російські окупанти здійснили проти Херсонської області 63 обстріли. Внаслідок ударів постраждали десятеро людей, також є загиблий.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Протягом доби росіяни здійснили 63 обстріли, зокрема:
Під вогонь потрапили:
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - додає Прокудін.
Ситуація в Херсонській області
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.
Наприклад, вчора, 18 серпня, росіяни скинули з дрона вибухівку на територію регіону в місті Берислав, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Обидва цивільних отримали поранення ніг.
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