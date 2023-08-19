Более 60 обстрелов. В Херсонской области в течение суток десять пострадавших

За прошедшие сутки, 18 августа, российские оккупанты совершили против Херсонской области 63 обстрела. В результате ударов пострадали десять человек, также есть погибший.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
В течение суток россияне совершили 63 обстрела, в том числе:
Под огонь попали:
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - добавляет Прокудин.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.
Например, вчера, 18 августа, россияне сбросили с дрона взрывчатку на территорию региона в городе Берислав, в результате чего два человека получили ранения. Оба гражданских получили ранения ног.
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