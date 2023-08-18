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Війська РФ скинули вибухівку з дрона на Херсонську область, є постраждалі

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П'ятниця 18 серпня 2023 16:00
Війська РФ скинули вибухівку з дрона на Херсонську область, є постраждалі Фото: Війська РФ скинули вибухівку з дрона на Херсонську область (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові скинули з дрона вибухівку на територію Херсонської області. В результаті інциденту двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

"Близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу приватного будинку у місті Берислав", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу ураження ніг отримали двоє місцевих мешканців, які перебували на вулиці. Чоловіків доставлено у лікарню для надання медичної допомоги.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Фото: Війська РФ скинули вибухівку з дрона на Херсонську область (t.me/pgo_gov_ua)

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Нещодавно внаслідок ворожого обстрілу Херсону й регіону загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Крім того, сьогодні росіяни обстріляли село Вірівка Тягинської громади, в результаті чого підліток отримав поранення.

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