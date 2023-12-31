Фото: Більше 6 тисяч росіян, 119 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень (Getty Images)

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 6 тисяч російських терористів. Зокрема було знищено 1066 одиниць озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали: 6040 одиниць особового складу;

1066 одиниць озброєння та військової техніки. Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили: 119 танків;

181 бойова броньована машина;

150 артилерійських систем;

11 РСЗВ;

12 установок ППО;

270 одиниць автотехніки;

39 одиниць спецтехніки. "Окрім цього, нашими захисниками знищено 3 літаки, корабель, 94 ракети та 187 БпЛА", - додав Павлюк. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових. У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 486 терористів й знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема: 8 танків;

7 ББМ;

й не тільки.