Более 6 тысяч россиян, 119 танков и не только: названы потери РФ за неделю
В течение недели наши воины ликвидировали более 6 тысяч российских террористов. В частности, было уничтожено 1066 единиц вооружения и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.
За неделю потери врага составили:
- 6040 единиц личного состава;
- 1066 единиц вооружения и военной техники.
Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:
- 119 танков;
- 181 боевая бронированная машина;
- 150 артиллерийских систем;
- 11 РСЗО;
- 12 установок ПВО;
- 270 единиц автотехники;
- 39 единиц спецтехники.
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 самолета, корабль, 94 ракеты и 187 БПЛА", - добавил Павлюк.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.
В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности:
- 8 танков;
- 7 ББМ;
- и не только.
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