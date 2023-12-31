ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 6 тысяч россиян, 119 танков и не только: названы потери РФ за неделю

Воскресенье 31 декабря 2023 14:59
UA EN RU
Более 6 тысяч россиян, 119 танков и не только: названы потери РФ за неделю Фото: Более 6 тысяч россиян, 119 танков и не только: названы потери РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели наши воины ликвидировали более 6 тысяч российских террористов. В частности, было уничтожено 1066 единиц вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили:

  • 6040 единиц личного состава;
  • 1066 единиц вооружения и военной техники.

Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:

  • 119 танков;
  • 181 боевая бронированная машина;
  • 150 артиллерийских систем;
  • 11 РСЗО;
  • 12 установок ПВО;
  • 270 единиц автотехники;
  • 39 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 самолета, корабль, 94 ракеты и 187 БПЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.

В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности:

  • 8 танков;
  • 7 ББМ;
  • и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес