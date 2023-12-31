Фото: Более 6 тысяч россиян, 119 танков и не только: названы потери РФ за неделю (Getty Images)

В течение недели наши воины ликвидировали более 6 тысяч российских террористов. В частности, было уничтожено 1066 единиц вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили: 6040 единиц личного состава;

1066 единиц вооружения и военной техники. Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили: 119 танков;

181 боевая бронированная машина;

150 артиллерийских систем;

11 РСЗО;

12 установок ПВО;

270 единиц автотехники;

39 единиц спецтехники. "Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 самолета, корабль, 94 ракеты и 187 БПЛА", - добавил Павлюк. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных. В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности: 8 танков;

7 ББМ;

и не только.