Більше 6,6 тисячі росіян, 59 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 6,7 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 952 одиниці озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали: 6680 одиниць особового складу;

952 одиниці озброєння та військової техніки. Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили: 59 танків;

147 бойових броньованих машин;

168 артилерійських систем;

2 РСЗВ;

11 установок ППО;

321 одиниця автотехніки;

51 одиниця спецтехніки. Фото: названо втрати РФ за тиждень (t.me/Pavliuk_KSV) "Окрім цього, нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети та 190 БпЛА.", - додав Павлюк. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 430 740 військових.