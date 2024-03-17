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Более 6,6 тысячи россиян, 59 танков и не только: названы потери РФ за неделю

Воскресенье 17 марта 2024 12:08
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Более 6,6 тысячи россиян, 59 танков и не только: названы потери РФ за неделю Фото: названы потери РФ за неделю (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели наши воины ликвидировали более 6,7 тысячи российских террористов. В частности было уничтожено 952 единицы вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили:

  • 6680 единиц личного состава;
  • 952 единицы вооружения и военной техники.

Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:

  • 59 танков;
  • 147 боевых бронированных машин;
  • 168 артиллерийских систем;
  • 2 РСЗО;
  • 11 установок ПВО;
  • 321 единица автотехники;
  • 51 единица спецтехники.

Более 6,6 тысячи россиян, 59 танков и не только: названы потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ за неделю (t.me/Pavliuk_KSV)

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 вражеские ракеты и 190 БпЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 430 740 военных.

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