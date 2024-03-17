Более 6,6 тысячи россиян, 59 танков и не только: названы потери РФ за неделю

В течение недели наши воины ликвидировали более 6,7 тысячи российских террористов. В частности было уничтожено 952 единицы вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили: 6680 единиц личного состава;

952 единицы вооружения и военной техники. Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили: 59 танков;

147 боевых бронированных машин;

168 артиллерийских систем;

2 РСЗО;

11 установок ПВО;

321 единица автотехники;

51 единица спецтехники. Фото: названы потери РФ за неделю (t.me/Pavliuk_KSV) "Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 вражеские ракеты и 190 БпЛА", - добавил Павлюк. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 430 740 военных.