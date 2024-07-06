Більше 50 обмінів. Зеленський розповів, скільки українців вже повернули з полону (відео)

"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними", - розповів він.

За словами президента, робота в цьому напрямку продовжується.

"Продовжуємо шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей", - зазначив Зеленський.