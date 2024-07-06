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Більше 50 обмінів. Зеленський розповів, скільки українців вже повернули з полону (відео)

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україні вже вдалось провести більше півсотні обмінів. Повернулись з полону 3310 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними", - розповів він.

За словами президента, робота в цьому напрямку продовжується. 

"Продовжуємо шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей", - зазначив Зеленський.

Обмін полоненими в Україні

28 червня до України вдалося повернути ще 10 українців. Серед них як цивільні, так і заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Його полонили ще у 2021 році.

Як зазначили в ГУР, п'ятеро українців повернули з території Білорусі.

При цьому, за словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України.

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