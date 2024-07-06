Больше 50 обменов. Зеленский рассказал, сколько украинцев уже вернули из плена (видео)

Украине уже удалось провести более полусотни обменов. Вернулись из плена 3310 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.
"53 обмена. 3310 наших людей, которые уже дома, в Украине, рядом со своими родными", - рассказал он.
По словам президента, работа в этом направлении продолжается.
"Продолжаем искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую – всех наших военных и гражданских, взрослых и детей", - отметил Зеленский.
28 июня в Украину удалось вернуть еще 10 украинцев. Среди них как гражданские, так и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нериман Джелял. Его пленили еще в 2021 году.
Как отметили в ГУР, пятеро украинцев были возвращены с территории Беларуси.
При этом, по словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, Россия незаконно удерживает более 14 тысяч граждан Украины.
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