"Більше 50 літрів не давати": Європа вводить жорсткі ліміти на заправку через Іран

Через події на Близькому Сході в Європі почалися проблеми з пальним. Тепер водії не лише платять більше, а й не можуть заправити повний бак через нові ліміти на АЗС.

При цьому найбільш відчутно криза вдарила по Центральній Європі. Уряди окремих країн намагаються зупинити паніку та "паливний туризм", вводячи жорсткі добові норми.

Повернення лімітів: досвід Словенії та Словаччини

Найбільш помітним наслідком напруженості, пов'язаної з конфліктом в Ірані, є адміністративні обмеження на продаж пального в Словенії. Наразі в цій країні приватним водіям дозволено заправляти не більше 50 літрів на добу. Для бізнесу ліміт трохи вищий - 200 літрів.

Прем'єр-міністр Роберт Голоб заспокоює населення, що запаси в країні є, проте логістика не встигає за ажіотажним попитом. До доставки пального на станції вже залучають військових.

А ось у Словаччині запровадили фінансовий поріг - заправка на суму не більше 400 євро на один транспортний засіб. Для фур це критично: така сума покриває менше 20% об’єму бака стандартної вантажівки.

Чому це відбувається

Одним із ключових факторів дестабілізації ринку є так званий паливний туризм . У Словенії, наприклад, нижчі ціни на пальне приваблюють водіїв із сусідніх країн, а це досить суттєво збільшує тиск на заправки.

Крім того, місцеві мешканці намагаються зробити запаси "на чорний день", що призводить до порожніх резервуарів на АЗС ще до обіду.

Наразі сектор транспорту та логістики (TSL) опинився в лещатах.

Обмеження на заправку змушують перевізників:

шукати пальне за кордоном, де воно значно дорожче;

робити часті зупинки, що зриває терміни доставки товарів;

підвищувати тарифи на перевезення, що неминуче призводить рано чи пізно до здорожчання продуктів на полицях магазинів.

Як реагують інші країни

Деякі держави намагаються діяти на випередження за допомогою фінансів, а не заборон. Італія вже оголосила про тимчасове зниження акцизів та виділення 100 мільйонів євро на податкові пільги для транспортних компаній, щоб компенсувати стрибок цін на дизель весною 2026 року. Проте експерти застерігають: ці заходи — лише «пластир» на глибокій рані. Ринок залишатиметься нестабільним доти, доки триває гаряча фаза конфлікту на Близькому Сході.