"Больше 50 литров не давать": Европа вводит жесткие лимиты на заправку из-за Ирана

Из-за событий на Ближнем Востоке в Европе начались проблемы с топливом. Теперь водители не только платят больше, но и не могут заправить полный бак из-за новых лимитов на АЗС.

При этом наиболее ощутимо кризис ударил по Центральной Европе. Правительства отдельных стран пытаются остановить панику и "топливный туризм", вводя жесткие суточные нормы.

Возвращение лимитов: опыт Словении и Словакии

Наиболее заметным следствием напряженности, связанной с конфликтом в Иране, являются административные ограничения на продажу топлива в Словении. Сейчас в этой стране частным водителям разрешено заправлять не более 50 литров в сутки. Для бизнеса лимит немного выше - 200 литров.

Премьер-министр Роберт Голоб успокаивает население, что запасы в стране есть, однако логистика не успевает за ажиотажным спросом. К доставке топлива на станции уже привлекают военных.

А вот в Словакии ввели финансовый порог - заправка на сумму не более 400 евро на одно транспортное средство. Для фур это критично: такая сумма покрывает менее 20% объема бака стандартного грузовика.

Почему это происходит

Одним из ключевых факторов дестабилизации рынкаявляется так называемый топливный туризм. В Словении, например, более низкие цены на топливо привлекаютводителей из соседних стран, а это довольно существенно увеличивает давление на заправки.

Кроме того, местные жители пытаются сделать запасы "на черный день", что приводит к пустым резервуарам на АЗС еще до обеда.

Сейчас сектор транспорта и логистики (TSL) оказался в тисках.

Ограничения на заправку заставляют перевозчиков:

искать топливо за рубежом, где оно значительно дороже;

делать частые остановки, что срывает сроки доставки товаров;

повышать тарифы на перевозки, что неизбежно приводит рано или поздно к подорожанию продуктов на полках магазинов.

Как реагируют другие страны

Некоторые государства пытаются действовать на опережение с помощью финансов, а не запретов. Италия уже объявила о временном снижении акцизов и выделении 100 миллионов евро на налоговые льготы для транспортных компаний, чтобы компенсировать скачок цен на дизель весной 2026 года. Однако эксперты предостерегают: эти меры - лишь "пластырь" на глубокой ране. Рынок будет оставаться нестабильным до тех пор, пока продолжается горячая фаза конфликта на Ближнем Востоке.