Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла

У суботу, 26 листопада, світло у Києві вмикатимуть таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК "Київські електромережі".

"Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в місті Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

За словами ДТЕК, з 26 листопада вмикатимуть світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

"Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується", - додали у ДТЕК.