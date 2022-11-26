RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света

Фото: Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 26 ноября, свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК "Киевские электросети".

"Ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

По словам ДТЭК, с 26 ноября будут включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не больше 5 часов.

"Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", - добавили в ДТЭК.

Напомним, что украинская энергосистема может выйти на графики плановых отключений света уже по выходным.

По состоянию на вечер 25 ноября Киев снабжен электроэнергией всего на 30% от потребности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергияВойна в Украине