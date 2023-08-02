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Не більше 350% річних: комітет Ради підтримав обмеження ставок за мікрокредитами

Фото: українці платитимуть за кредитами не більш 350% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту схвалити законопроект щодо додаткового регулювання ринку споживчих кредитів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева в Telegram.

Нові норми

Законопроектом №9422, зокрема, пропонується:

  • запровадити показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", визначити порядок його розрахунку та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту (близько 350% річних, - ред.);
  • встановити вимоги обов’язкового зазначення у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);
  • заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит;
  • наділити НБУ повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;
  • зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій,  здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача;
  • заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

Проблема мікрокредитів

Раніше у НБУ заявили, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонують обмежити ставки рівнем 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Нагадаємо, закон щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій повністю набрав чинності 1 січня 2021 року та змінив правила мікрокредитування.

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