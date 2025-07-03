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Більше 20 артсистем і 1000 солдатів: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Фото: російська армія втратила ще більше 80 дронів (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 2 на 3 липня, армія Росії втратила на фронті 1000 солдатів, танк і 5 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 023 090 (+1000) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 10 986 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 936 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 29 815 (+21) од.;
  • РСЗВ - 1427 од.;
  • засоби ППО - 1191 од.;
  • літаків - 420 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 098 (+85) од.;
  • крилатих ракет - 3436 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 53 887 (+101) од.;
  • спеціальної техніки - 3922 (+1) од.

Нічна дронова атака

В ніч на 3 липня росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У східних та південних областях оголошували масштабну повітряну тривогу.

Зокрема, група безпілотників масовано атакувала Одесу.

Один із ворожих дронів влучив у багатоповерховий будинок. На місці атаки виникла пожежа, постраждали жителі, серед них є діти.

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Війна в УкраїніАтака дронів