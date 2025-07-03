Більше 20 артсистем і 1000 солдатів: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Нічна дронова атака

В ніч на 3 липня росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У східних та південних областях оголошували масштабну повітряну тривогу.

Зокрема, група безпілотників масовано атакувала Одесу.

Один із ворожих дронів влучив у багатоповерховий будинок. На місці атаки виникла пожежа, постраждали жителі, серед них є діти.

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