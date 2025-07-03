Более 20 артсистем и 1000 солдат: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Ночная дроновая атака

В ночь на 3 июля россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В восточных и южных областях объявляли масштабную воздушную тревогу.

В частности, группа беспилотников массированно атаковала Одессу.

Один из вражеских дронов удари по многоэтажному дому. На месте атаки возник пожар, пострадали жители, среди них есть дети.

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