Більше 175 тисяч українців вступили до коледжів у 2024 році: найпопулярніші спеціальності

Під час вступної кампанії 2024 року серед українців були популярними заклади передвищої освіти. Зокрема, вступники продемонстрували інтерес до економічних та медичних спеціальностей.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
За результатами вступної кампанії 2024 року до закладів передвищої освіти було подано 340 043 заяв від 197 838 абітурієнтів. Станом на 22 листопада зараховано 175 079 здобувачів освіти.
Розподіл заяв за категоріями:
Найпопулярніші спеціальності:
Найбільше заяв цьогоріч подали до таких закладів освіти:
Раніше РБК-Україна розповідало, що МОН ініціює звільнення вступників із високими балами ЗНО від обов’язкового відпрацювання після закінчення навчання. Ця пропозиція є частиною нової моделі фінансування освіти, яка спрямована на підтримку талановитих абітурієнтів і заохочення здобуття якісної вищої освіти.
Також ми писали, що університет Ульма в Німеччині запустив унікальну навчальну програму для українських студентів. За цією ініціативою вони зможуть здобути одразу два дипломи про вищу освіту – український та німецький.
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