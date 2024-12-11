Более 175 тысяч украинцев поступили в колледжи в 2024 году: самые популярные специальности

Ранее РБК-Украина рассказывало, что МОН инициирует освобождение поступающих с высокими баллами ВНО от обязательной отработки после окончания учебы. Это предложение является частью новой модели финансирования образования, направленной на поддержку талантливых абитуриентов и поощрение получения качественного высшего образования.

Также мы писали, что Ульмский университет в Германии запустил уникальную учебную программу для украинских студентов. По этой инициативе они смогут получить сразу два диплома о высшем образовании – украинский и немецкий.

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