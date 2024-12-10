Українським студентам у Німеччині дозволили здобувати подвійну вищу освіту

Німецький університет Ульма розробив спеціальний курс навчання для українських студентів. Йдеться про нову програму, за якою українські студенти зможуть отримати одночасно 2 дипломи про вищу освіту: в Німеччині та в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецької телерадіомовної компанії SWR Aktuell.

Шестеро студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна отримали можливість навчатися в Німеччині. Університет Ульма створив програму, за якою студенти з України можуть отримати ступінь в обох країнах.

Навчання в Німеччині

Максиму Морозову та його п’ятьом однокурсникам дозволили здобувати вищу освіту в німецькому університеті Ульма. Там вони вивчають математику та інформатику. 19-річний Максим народився у маленькому місті в Луганській області. Наразі воно перебуває в тимчасовій окупації.

Невдовзі після початку повномасштабної війни Максим разом із матір’ю приїхав до Німеччини. У Мюнхені він почав навчатися онлайн в ХНУ. Нині значну частину цього університету знищили російські ракети.

Програма подвійних дипломів

Перші три семестри навчання проходять в режимі онлайн. У цей час студенти вивчають німецьку мову в Мюнхені. У четвертому та п'ятому семестрах молодь може слухати лекції та семінари безпосередньо в університеті Ульма. Водночас продовжувати навчатися онлайн в Україні.

Наприкінці навчання, студентам необхідно написати бакалаврську роботу в університеті Ульма. У підсумку студенти отримають два дипломи. Диплом німецького університету Ульма з математики та диплом з інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.