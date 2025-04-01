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Более 1500 военных и 37 ББМ: Генштаб назвал потери России за вчерашний день

Вторник 01 апреля 2025 08:29
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Более 1500 военных и 37 ББМ: Генштаб назвал потери России за вчерашний день Иллюстративное фото: Генштаб назвал потери России за вчера (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 31 марта, оккупанты потеряли в войне против Украины еще 1540 единиц живой силы. Также украинские бойцы уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Генштаба, общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 916 770 (+1540) чел;
  • танков - 10505 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 21856 (+37) ед;
  • артиллерийских систем - 25552 (+15) ед;
  • РСЗО - 1347 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1123 ед;
  • самолетов - 370 (+0) ед;
  • вертолетов - 335 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31462 (+46) ед;
  • крылатые ракеты - 3123 (+2) ед;
  • корабли / катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42646 (+53) ед;
  • специальная техника - 3787 (+0) единиц.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки состоялось 216 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском (79 наступательных действий) и Курском (27 атак) направлениях.

Как писал Институт изучения войны (ISW), Силы обороны недавно продвинулись под Покровском и в Белгородской области, а враг - под Купянском, Торецком и на Покровском направлении.

Также в последнее время появляются сообщения о подготовке врагом к новому масштабному наступлению на территории Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина "РФ планирует масштабное наступление? К чему готовится враг и есть ли угроза по всему фронту".

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Война в Украине Генштаб ВСУ Российская Федерация
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