Более 1500 военных и 37 ББМ: Генштаб назвал потери России за вчерашний день
За прошедшие сутки, 31 марта, оккупанты потеряли в войне против Украины еще 1540 единиц живой силы. Также украинские бойцы уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным Генштаба, общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 916 770 (+1540) чел;
- танков - 10505 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 21856 (+37) ед;
- артиллерийских систем - 25552 (+15) ед;
- РСЗО - 1347 (+0) ед;
- средства ПВО - 1123 ед;
- самолетов - 370 (+0) ед;
- вертолетов - 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31462 (+46) ед;
- крылатые ракеты - 3123 (+2) ед;
- корабли / катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42646 (+53) ед;
- специальная техника - 3787 (+0) единиц.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки состоялось 216 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском (79 наступательных действий) и Курском (27 атак) направлениях.
Как писал Институт изучения войны (ISW), Силы обороны недавно продвинулись под Покровском и в Белгородской области, а враг - под Купянском, Торецком и на Покровском направлении.
Также в последнее время появляются сообщения о подготовке врагом к новому масштабному наступлению на территории Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина "РФ планирует масштабное наступление? К чему готовится враг и есть ли угроза по всему фронту".
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