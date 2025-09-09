Більше 150 боїв за добу: Генштаб повідомив, на яких напрямках найгарячіше

Від початку доби на фронті відбулося 152 бойових зіткнення. ЗСУ продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 8 бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 14 керованих авіаційних бомб, та здійснив 174 артилерійські обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.
Також армія РФ 6 разів атакувала на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник 7 разів наступав у районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське.
На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.
З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян тричі атакували у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.
На Покровському напрямку противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. ЗСУ стримують натиск противника.
"На цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 152 окупанти, з яких 84 - безповоротно", - ідеться у повідомленні Генштабу.
Крім того, українські воїни знищили 7 автомобілів, мотоцикл, одиницю спеціальної техніки, 8 безпілотних літальних апаратів, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів. Пошкоджено автомобіль, гармату і сім укриттів для особового складу противника.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 195 бойових зіткнень між Силами оборони та військами РФ. Понад половина ворожих атак припала на Покровський та Новопавлівський напрямки.
За минулу добу втрати російських загарбників склали 950 осіб.
Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.