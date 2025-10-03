Більше 130 боїв та понад три тисячі обстрілів: що відбувалось на фронті сьогодні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби окупанти завдали 47 авіаційних ударів, скинули 115 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1803 дрони-камікадзе більше трьох тисяч разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян. Від початку доби противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув вісім керованих авіабомб та здійснив 86 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку війська ЗСУ зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та у бік населеного пункту Дробишеве. Українські воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку було зафіксовано два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська й Філії.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, із них 75 - безповоротно", - ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Також знешкоджено 13 безпілотних літальних апаратів та одну гармату, пошкоджено дві гармати і вісім місць укриття ворожої піхоти.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Малокатеринівка, Григорівка та Новоукраїнка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту.